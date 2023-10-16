ХАМАС готовий звільнити заручників – Іран назвав умову

Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що терористичне угруповання ХАМАС нібито готове звільнити майже 200 заручників, якщо Ізраїль припинить повітряні удари по Сектору Гази. Проте ХАМАС не визнав, що робив таку пропозицію.

Про сказав речник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані на пресконференції в Тегерані, пише "The Times of Israel".

За його словами, представники Хамасу "заявили, що вони готові вжити необхідних заходів для звільнення громадян і цивільних осіб, утримуваних групами опору, але їхня думка полягала в тому, що такі заходи вимагають підготовки, яка неможлива в умовах щоденних бомбардувань сіоністами різних районів Гази".

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ХАМАС заявив, що обміняє полонених на тисячі палестинців, утримуваних Ізраїлем, в рамках односторонніх угод про обмін, які були досягнуті в минулому.

"Ми чули від опору, що вони не мають жодних проблем з тим, щоб продовжувати опір. Вони сказали, що у них є військовий потенціал, щоб продовжувати опір на місцях протягом тривалого часу", – сказав Канаані.

Нагадаємо, за даними ЦАХАЛу, ХАМАС продовжують утримувати в Секторі Гази 126 ізраїльських заручників.

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