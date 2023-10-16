Європа понизила Путіна до статусу самозванця Лукашенка – ексдепутат Держдуми

Яковенко не виключає військовий бунт у Росії, якщо ЗСУ звільнять Крим, і це в сукупності з визнанням Путіна узурпатором.

Резолюція ПАРЄ фактично зрівнял статус президента Росії Володимира Путіна зі статусом самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Тобто, Путіна визнано "самозванцем та узурпатором", що може змінити ставлення до нього.

Таку думку ексдепутат Держдуми РФ Ігор Яковенко висловив у ефірі телеканалу FREEДОМ 16 жовтня.

Нагадаємо, 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи визнала Росію диктатурою та закликала всі держави Ради Європи не визнавати легітимність Путіна після завершення його чинного президентського терміну.

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Коментуючи цю резолюцію, Яковенко наголосив, що це "просто здорово". Він висловив сподівання, що європейські і не лише країни "прислухаються до цієї рекомендації".

Що означає резолюція ПАРЄ щодо Путіна

"По суті справи, це означає, що міжнародний статус Путіна буде прирівняний до статусу Лукашенка, тобто це людина, ніким не визнана. Це самозванець, це узурпатор. Я думаю, що саме статус самозванця змінить ситуацію щодо Путіна", – розповів російський політик.

Він нагадав про виданий у березні Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордер на арешт Путіна, у зв’язку з чим той тепер практично невиїзний.

"Але тут важливо, щоб кожен представник будь-якої іноземної держави, зустрічаючись із Путіним, точно знав, що він зустрічається із самозванцем. Це не означає, що будуть припинені всілякі контакти. Зрештою, і з терористами ведуть переговори щодо видачі заручників… Але дуже важливо, що Путін отримав офіційний статус самозванця та узурпатора. Мені здається, що це буде дуже-дуже корисно", – наголосив Яковенко.

Що змусить оточення Путіна змінити ставлення до нього

Водночас ексдепутат російської Держдуми висловив думку, що таке рішення не здатне переломити ситуацію в оточенні очільника Кремля. Політик вважає, що головна опозиційна сила проти Путіна – це ЗСУ.

"Якщо на полі бою затягуватиметься така ситуація, тобто лінія фронту практично не рухається, то жодні зізнання не діятимуть на путінське оточення. А от якщо станеться щось суттєве, якщо, наприклад, буде деокуповано Крим – це серйозна історія. І в сукупності з тим, що Путіна визнають узурпатором, я думаю, це загалом справить серйозне враження, зокрема й на силові структури, на збройні сили. Плюс до того, що життя увесь час стає гіршим у Росії. Усе це може породити ефект, знаєте, "цар несправжній, чи не час війську збунтуватися?" – поділився оцінками Яковенко.

Він нагадав, як свого часу власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин продемонстрував, що збройне повстання всередині Росії може бути успішним.

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До слова, напередодні видання Newsweek із посиланням на власні джерела повідомило, що у Кремлі обговорюють список потенційних кандидатів, які стануть наступниками Путіна в разі усунення того від влади.

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