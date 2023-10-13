ПАРЄ назвала Росію диктатурою і закликала більше не визнавати легітимність Путіна

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) сьогодні, 13 жовтня, визнала Росію диктатурою. Також Асамблея закликала всі держави Ради Європи не визнавати легітимність президента Володимира Путіна після завершення його чинного терміну.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Вітаю потужну резолюцію ПАРЄ, яка визнає Росію диктатурою. Понад 20 років одноосібного неконституційного правління призводить до злочинів всередині та за межами країни. ПАРЄ також закликала всі держави Ради Європи визнати Путіна нелегітимним після завершення нинішнього терміну", — йдеться у дописі очільника МЗС України.

Також ПАРЄ висловила низку важливих заяв, зокрема про процес внесення змін до конституції РФ, який дозволяв Путіну залишатися при владі до 2036 року. Асамблея визнала, що переважна влада президента Росії та відсутність системи стримувань й противаг перетворили країну на де-факто диктатуру.

За прийняття резолюції проголосували 43 євродепутати.

Нагадаємо, у вівторок, 3 жовтня, парламент Вірменії ратифікував Римський статут, який зобов'язує виконувати рішення Міжнародного кримінального суду, зокрема щодо арешту російського президента Володимира Путіна.

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