ХАМАС готов освободить заложников – Иран назвал условие

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что террористическая группировка ХАМАС якобы готова освободить около 200 заложников, если Израиль прекратит воздушные удары по Сектору Газы. Однако ХАМАС не признал, что делал такое предложение.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани на пресс-конференции в Тегеране, пишет "The Times of Israel".

По его словам, представители Хамаса "заявили, что они готовы принять необходимые меры для освобождения граждан и гражданских лиц, удерживаемых группами сопротивления, но их мнение заключалось в том, что такие меры требуют подготовки, которая невозможна в условиях ежедневных бомбардировок сионистами разных районов Газы".

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ХАМАС заявил, что обменяет пленных на тысячи удерживаемых Израилем палестинцев в рамках односторонних соглашений об обмене, которые были достигнуты в прошлом.

"Мы слышали от сопротивления, что у них нет никаких проблем с тем, чтобы продолжать сопротивление. Они сказали, что у них есть военный потенциал, чтобы продолжать сопротивление на местах в течение длительного времени", – сказал Канаани.

Напомним, по данным ЦАХАЛа, ХАМАС продолжают удерживать в секторе Газы 126 израильских заложников.

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