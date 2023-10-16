Из Израиля вылетел второй эвакуационный рейс с украинцами – подробности

Первый эвакуационный рейс с украинцами вылетел из Израиля 14 октября.

Из аэропорта Бен Гурион (Тель-Авив, Израиль) 16 октября вылетел второй эвакуационный рейс со 155 гражданами Украины на борту.

Об этом сообщило посольство Украины в Израиле.

Украинцы вылетели рейсом авиакомпании HiSky в г. Клуж (Румыния). Из Израиля были эвакуированы 107 женщин и 23 детей.

"Посольством предоставлено содействие соотечественникам с оформлением необходимых процедур и документов для вылета. Мы продолжаем работать над поиском всех возможных вариантов для дальнейшей эвакуации граждан Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, 14 октября из Тель-Авива вылетел первый эвакуационный рейс с 207 гражданами Украины.

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