У Мелітополі в районі військових баз окупантів пролунали вибухи

За словами місцевих, вибухи лунали на півдні міста - з боку Молочного лиману.
Вдень у понеділок, 16 жовтня, в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи.
Про це повідомив голова Мелітополя Іван Федоров у телеграм-каналі.
За його словами, мешканці міста і навколишніх селищ розповіли про вибухи, які лунали на півдні міста - з боку Молочного лиману.
За даними українського мера, вибухи було чутно там, де загарбники облаштували військові бази й полігони для навчання.
Які наслідки "бавовни" - наразі невідомо.
Нагадаємо, за Авдіївку йдуть запеклі бої. Росія постійно підкидує нові бригади.
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