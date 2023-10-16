У Мелітополі в районі військових баз окупантів пролунали вибухи

За словами місцевих, вибухи лунали на півдні міста - з боку Молочного лиману.

Вдень у понеділок, 16 жовтня, в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи.

Про це повідомив голова Мелітополя Іван Федоров у телеграм-каналі.

За його словами, мешканці міста і навколишніх селищ розповіли про вибухи, які лунали на півдні міста - з боку Молочного лиману.

За даними українського мера, вибухи було чутно там, де загарбники облаштували військові бази й полігони для навчання.

Які наслідки "бавовни" - наразі невідомо.

Нагадаємо, за Авдіївку йдуть запеклі бої. Росія постійно підкидує нові бригади.

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