"Окупанти постійно підкидують нові бригади": експерт про бої за Авдіївку

Окупанти штурмують Авдіївку, бо їм потрібні хоч якісь перемоги. Однак вони розуміть, що їхні дії приречені на провал.

Про це заявив в інтерв'ю OBOZ.UA військовий експерт Роман Світан.

"Справа в тому, що бої, які зараз точаться в районі Авдіївки, мають локальний характер. Ширина фронту там максимум 10 кілометрів, беруть участь кілька батальйонів, хоча останнім часом у бік Ясинуватої, Макіївки та Донецька підкинули ще кілька бригад. Але постійно в боях беруть участь 3-4 батальйони ворога, не більше. Це не широкомасштабні наступальні дії на лінії фронту в 1200 кілометрів. Тут лише 10 кілометрів. Тому щодо цієї ситуації не можна судити про становище на всьому фронті", - сказав він.

Експерт каже, що настрої в російському війську пригнічені, там розуміють безперспективність виконання бойових завдань. Їх реально треба міняти на нові частини. Саме до Донецька під Авдіївку завозяться свіжі частини, зокрема з Донецька.

"Вони намагаються у такий спосіб розбавити цю втому росіян від війни. Адже вони воюють на великому плечі. Наприклад, росіяни, виловлені десь у Бурятії, їдуть 7 тисяч кілометрів до України та заходять на окуповану територію виконувати бойові дії. Це дуже морально тисне", - додав він.

Тому їм, зазначає Світан, терміново потрібна якась перемога.

Нагадаємо:

Ворожа армія постійно намагається оточити Авдіївку. За даними британської розвідки, наступ у районі Авдіївки здійснює переважно "1-й армійський корпус ДНР".

Російські окупанти обстрілюють місто з артилерії та активно користуються авіацією. Росіяни скидають на місто бомби КАБ-500.

На думку експерта Олександра Коваленка, РФ активізувалася біля Авдіївки, бо хоче подарувати Путіну до Нового року нову "епічну перемогу".

Аналітики повідомляють, що президент РФ Володимир Путін змінив риторику щодо наступу окупантів на Авдіївку Росіяни в інформаційному просторі зменшують очікування з приводу просування загарбників на фронті в Україні.

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