Борги українців за рік зросли на понад 1 млн грн – інфографіка

Кількість боргів у Єдиному реєстрі боржників продовжує зростати — за останній рік їх додалося майже 1,2 млн.

За останній рік кількість боргів українців продовжує зростати. Так, у Єдиному реєстрі боржників за останній рік їх додалося майже на 1,2 млн. Найбільший приріст заборгованостей було зафіксовано в категорії "Стягнення судового збору" (68%), а найбільшу частку від загальної кількості боргів становить категорія "Стягнення на користь держави" 22,3%.

Які категорії боргів зросли найбільше читайте у матеріалі ТСН.ua за даними Опендатабот.

Від жовтня 2022-го по жовтень 2023-го, кількість боргів у Єдиному реєстрі боржників (ЄРБ) збільшилася майже на 1,2 млн.

Практично половина нових боргів – 49% – з’явилася у реєстрі від травня по серпень поточного року, ще 67 тис. боргів додалися протягом серпня-вересня.

Кількість боргів у ЄРБ / Фото: Опендатабот

Для порівняння, за серпень-вересень 2022-го кількість боргів у ЄРБ навпаки зменшилася – на 354 тис.

Найбільший приріст протягом року спостерігався в категорії "Стягнення судового збору" – +68%. При цьому, за серпень-вересень кількість таких боргів збільшилася на 5,5%. Частка цих боргів у реєстрі складає 4%.

Найбільшу частку від загальної кількості боргів, як і раніше, становлять борги в категорії "Стягнення на користь держави" – 22,3%. За останній рік приріст в цій категорії склав 19%.

Топ-боргів у ЄРБ / Фото: Опендатабот

Частка боргів за штрафи через порушення ПДР становить 19,6% від загальної кількості боргів, і від жовтня 2022-го кількість таких боргів зросла на 8%.

Кількість боргів по комунальним послугам за рік збільшилася на 13% або на 73 тис. Майже три чверті з них з’явилися у ЄРБ протягом минулого опалювального сезону – від жовтня 2022-го по травень 2023-го. Ще 12% або 8,6 тис. боргів додалися у серпні-вересні 2023 року. Частка таких боргів у загальній кількості наразі складає 7,4%.

У категорії "Стягнення коштів" (зокрема, йдеться й про борги по кредитах) кількість боргів за рік зросла незначно – на 1,7%. Загалом вони в ЄРБ складають 17,9%. Також не суттєво зросла кількість боргів по аліментах (всього на 2%), а їхня частка в реєстрі складає 2,3%.

Загальна к-сть проваджень за борги / Фото: Опендатабот

До ЄРБ потрапляють громадяни та компанії, відносно яких приватними та державними виконавцями було відкрито виконавчі провадження за невиконання рішень судів, несплату штрафів, несвоєчасну виплату заборгованостей перед банками тощо.

В Україні для боржників передбачена низка санкцій, серед яких – обмеження на відкриття нових банківських рахунків та блокування поточних, заборона на виїзд за кордон, неможливість реєстрації різних угод через нотаріусів та інші. При цьому, такі покарання мають ще й "іміджеві" наслідки, адже вказаний реєстр є публічним, а тому інформацію в ньому можуть перевіряти, зокрема, роботодавці при прийманні на роботу.

Перевірити, чи є особа у Єдиному реєстрі боржників, можно безкоштовно в Опендатаботі.

Нагадаємо, експерти розповіли, що зараз відбувається на ринку валют та чого очікувати далі.

Читайте також: