Долги украинцев за год выросли более чем на 1 млн грн – инфографика

Количество долгов в Едином реестре должников продолжает расти – за последний год их прибавилось почти 1,2 млн.

За последний год количество долгов украинцев продолжает расти. Так, в Едином реестре должников за последний год их прибавилось почти на 1,2 млн. Наибольший прирост задолженностей был зафиксирован в категории "Взыскание судебного сбора" (68%), а наибольшую долю от общего количества долгов составляет категория "Взыскание в пользу государства" 22,3%.

Какие категории долгов выросли больше читайте в материале ТСН.ua по данным Опендатабот.

С октября 2022-го по октябрь 2023-го количество долгов в Едином реестре должников (ЕРД) увеличилось почти на 1,2 млн. грн.

Практически половина новых долгов – 49% – появилась в реестре с мая по август текущего года, еще 67 тыс. долгов прибавились в течение августа-сентября.

Количество долгов по ЕРД / Фото: Опендатабот

Для сравнения, за август-сентябрь 2022 количество долгов в ЕРД наоборот уменьшилось – на 354 тыс.

Наибольший прирост в течение года наблюдался в категории "Взыскание судебного сбора" – +68%. При этом за август-сентябрь количество таких долгов увеличилось на 5,5%. Доля этих долгов в реестре составляет 4%.

Наибольшую долю от общего количества долгов по-прежнему составляют долги в категории "Взыскание в пользу государства" – 22,3%. За последний год прирост в данной категории составил 19%.

Топ-долгов у ЕРД / Фото: Опендатабот

Доля долгов за штрафы из-за нарушения ПДД составляет 19,6% от общего количества долгов, и с октября 2022-го количество таких долгов выросло на 8%.

Количество долгов по коммунальным услугам за год увеличилось на 13% или на 73 тыс. Почти три четверти из них появились в ЕРД в течение прошлого отопительного сезона – с октября 2022-го по май 2023-го. Еще 12% или 8,6 тыс. долгов прибавились в августе-сентябре 2023 года. Доля таких долгов в общем количестве составляет 7,4%.

В категории "Взыскание средств" (в частности, речь идет и о долгах по кредитам) количество долгов за год выросло незначительно – на 1,7%. В общей сложности они в ЕРД составляют 17,9%. Также не существенно увеличилось количество долгов по алиментам (всего на 2%), а их доля в реестре составляет 2,3%.

Общее кол-во производств за долги / Фото: Опендатабот

В ЕРД попадают граждане и компании, в отношении которых частными и государственными исполнителями были открыты исполнительные производства за невыполнение решений судов, неуплату штрафов, несвоевременную выплату задолженностей перед банками и т.д.

В Украине для должников предусмотрен ряд санкций, среди которых ограничение на открытие новых банковских счетов и блокирование текущих, запрет на выезд за границу, невозможность регистрации различных соглашений через нотариусов и другие. При этом такие наказания имеют еще и "имиджевые" последствия, ведь указанный реестр является публичным, а потому информацию в нем могут проверять, в частности, работодатели при приеме на работу.

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