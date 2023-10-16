В баклажановой блузке на запах и с отросшим маникюром: пресс-секретарь Байдена выступила перед журналистами

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила на очередном брифинге в Вашингтоне.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

На этот раз она предстала перед журналистами в белых штанах-палаццо со стрелками и блузке баклажанового цвета на запах и с рукавами три четверти.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Свой аутфит она дополнила любимыми украшениями: жемчужными серьгами-пусетами, крученым жемчужным ожерельем и серебряным браслетом с подвеской. Фирменные кудри и макияж с персиковыми тенями завершили ее лук.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Кстати, Жан-Пьер снова забыла обновить свой маникюр – молочный гель-лак уже заметно отрос.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, в прошлый раз Карин Жан-Пьер пришла на работу в цветочной юбке и гольфе с бантом.

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