Какая яркая: пресс-секретарь Байдена в розовом обтягивающем костюме пришла на работу

Карин Жан-Пьер обожает яркие цвета, в которых часто появляется на пресс-брифингах.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер появилась на очередном брифинге в Вашингтоне в аутфите одного из ее любимых цветов – розовом.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

На Карин был трикотажный костюм в рубчик, состоявший из обтягивающей кофты с длинными рукавами и декоративными пуговицами по бокам и брюк-клеш. Наряд она скомбинировала с черными остроносыми туфлями.

Карин Жан-Пьер / Фото: Getty Images

Аутфит Жан-Пьер дополнила своими фирменными кудрями, макияжем с розовой помадой и персиковыми тенями и молочным маникюром. В ушах у нее были жемчужные серьги-пусеты.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, в прошлый раз Карин Жан-Пьер пришла на работу в штанах травяного оттенка и бледно-розовой кофте с воротником.

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