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В красных брюках и блузке с прозрачными рукавами: новый выход пресс-секретаря Байдена

В красных брюках и блузке с прозрачными рукавами: новый выход пресс-секретаря Байдена

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1010
Время на прочтение
1 мин
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В красных брюках и блузке с прозрачными рукавами: новый выход пресс-секретаря Байдена

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Карин Жан-Пьер продемонстрировала новый лук на работе.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер продемонстрировала на брифинге в Вашингтоне новый образ.

Карин одела красные брюки и белую водолазку, которую надела сверху белой блузки с прозрачными епископскими рукавами.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Фирменная прическа с локонами, макияж с персиковыми тенями и элегантные жемчужные серьги завершили аутфит пресс-секретаря.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, в прошлый раз Карин Жан-Пьер появилась на работе в розовом трикотажном костюме в рубчик.

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Дата публикации
Просмотры
1010
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