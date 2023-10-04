В красных брюках и блузке с прозрачными рукавами: новый выход пресс-секретаря Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер продемонстрировала на брифинге в Вашингтоне новый образ.

Карин одела красные брюки и белую водолазку, которую надела сверху белой блузки с прозрачными епископскими рукавами.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Фирменная прическа с локонами, макияж с персиковыми тенями и элегантные жемчужные серьги завершили аутфит пресс-секретаря.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, в прошлый раз Карин Жан-Пьер появилась на работе в розовом трикотажном костюме в рубчик.

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