В красных брюках и блузке с прозрачными рукавами: новый выход пресс-секретаря Байдена

Карин Жан-Пьер продемонстрировала новый лук на работе.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер продемонстрировала на брифинге в Вашингтоне новый образ.
Карин одела красные брюки и белую водолазку, которую надела сверху белой блузки с прозрачными епископскими рукавами.
Фирменная прическа с локонами, макияж с персиковыми тенями и элегантные жемчужные серьги завершили аутфит пресс-секретаря.
Напомним, в прошлый раз Карин Жан-Пьер появилась на работе в розовом трикотажном костюме в рубчик.
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