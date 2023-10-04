Франция пришлет Армении военную технику – глава МИД

Франция отправит военную технику в Армению на фоне эскалации напряженности с Азербайджаном.

Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, пишет Politico.

Париж подпишет договор с Ереваном, который разрешит отправлять французскую военную технику в Армению.

"Франция дала согласие на подписание соглашения с Арменией, которое позволит предоставить военную технику Армении, чтобы Армения смогла обеспечить свою защиту", — заявила Колонна во время своего визита в Ереван.

Однако министр не раскрыла деталей о том, какую технику планируется передать Армении.

Как пишет Politico, в последние месяцы Париж пытался углубить оборонное сотрудничество с Ереваном, поскольку Армения "все больше отрывается от давнего союзника России" после того, как президент Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

На днях министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, поддерживающий регулярные контакты со своим армянским коллегой Суреном Папикяном, заявил в интервью, новосозданная оборонная миссия при посольстве будет ежедневно сотрудничать с вооруженными силами и властями Армении, чтобы "оценить их потребности, в том числе в отношении обороны и защиты".

Напомним, гуманитарная миссия ООН впервые за последние 30 лет прибыла в Карабах.

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