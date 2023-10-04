76-летний Стивен Кинг перенес серьезную операцию

Американский писатель Стивен Кинг сообщил, что ему сделали операцию.

Новостью "Король ужасов" поделился в соцсети X, которая ранее называлась Twitter. 76-летний писатель рассказал, что хирургическое вмешательство ему было необходимо из-за давней травмы, которую он получил в 1999 году. Тогда Кинг попал в ужасную аварию. Писатель получил много травм. По словам Кинга, его травмированная нога начала отказывать, поэтому ему заменили тазобедренный сустав.

"Я перенес операцию по замене тазобедренного сустава. Мое правое бедро, раздробленное в результате аварии летом в 1999 году, окончательно отказало", — рассказал писатель.

Стивен Кинг / Фото: Associated Press

Отметим, Стивен Кинг попал в серьезное ДТП в июне 1999 года. Писателя во время пешей прогулки сбил водитель авто, который отвлекся и потерял бдительность. Хотя машина ехала с небольшой скоростью, Кинг получил серьезные травмы. Писатель даже заявил, что завершит свою карьеру, ведь после аварии не может писать.

Напомним, недавно операцию перенесла 89-летняя Софи Лорен. Итальянская актриса сломала бедренную кисту, из-за чего ей понадобилось хирургическое вмешательство. Недавно знаменитость вышла на связь и рассказала, как себя чувствует после операции.

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