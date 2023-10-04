76-річний Стівен Кінг переніс серйозну операцію

Американський письменник Стівен Кінг повідомив, що йому зробили операцію.

Новиною "Король жахів" поділився в соцмережі X, яка раніше мала назву Twitter. 76-річний письменник розповів, що хірургічне втручання йому було необхідне через давню травму, яку він отримав 1999 року. Тоді Кінг потрапив у жахливу аварію. Письменник отримав багато травм. За словами Кінга, його травмована нога почала відмовляти, тож йому замінили тазостегновий суглоб.

"Я переніс операцію із заміни тазостегнового суглоба. Моє праве стегно, роздроблене внаслідок аварії влітку 1999 року, остаточно відмовило", - розповів письменник.

Стівен Кінг / Фото: Associated Press

Зазначимо, Стівен Кінг потрапив у серйозну ДТП у червні 1999 року. Письменника під час пішої прогулянки збив водій авто, який відволікся та втратив пильність. Хоч машина їхала з невеликою швидкістю, однак Кінг отримав серйозні травми. Письменник навіть заявив, що завершить свою кар'єру, адже після аварії не в змозі писати.

Нагадаємо, нещодавно операцію перенесла 89-річна Софі Лорен. Італійська акторка зламала стегнову кісту, через що їй знадобилося хірургічне втручання. Нещодавно знаменитість вийшла на зв'язок та розповіла, як почувається після операції.

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