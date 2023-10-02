Азербайджан разработал план по "реинтеграции" армян Карабаха

Азербайджан разработал план по "реинтеграции" армянского населения Карабаха. Им пообещали равенство прав и защиту родного языка.

Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского президента Ильхама Алиева.

Реинтеграция будет происходить "в пределах территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики на основе ее Конституции, законов и международных обязательств".

План гарантирует равенство прав и свобод, а также безопасность каждого жителя "независимо от этнической, религиозной или языковой принадлежности". Согласно документу, управление на территориях обитания армянских жителей будут осуществлять специальные представительства президента Азербайджана. К их работе могут привлечь местных жителей. Муниципалитеты будут сформированы в процессе выборов.

Охрана общественного порядка и безопасность жителей Карабаха будут обеспечивать органы внутренних дел Азербайджана. Жителей региона разоружают и изымают все оружие.

Валютой на территории Карабаха станет азербайджанский манат. Для жителей региона будут доступны налоговые, таможенные и другие льготы. Система оплаты труда и социальных выплат в Азербайджан распространяется на жителей Нагорного Карабаха.

В Баку обещают, что "в течение определенного периода времени" физическая и социальная инфраструктура в Карабахе (образование, здравоохранение, энергетика, газ, вода, дороги, связь, мелиорация) будет доведена до уровня средних показателей по Азербайджану.

Напомним, 19 сентября Азербайддан начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия". Впрочем, уже 20 сентября "власть" непризнанной республики заявила, что Карабах прекращает огонь и складывает оружие, Баку заканчивает "антитеррористические меры".

Уже 28 сентября "власть" Карабаха подписала указ о прекращении существования республики от 1 января 2024 года. Отмечается, что будут распущены все государственные учреждения и организации, которые находятся в их ведомственном подчинении.

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