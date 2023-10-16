"Влаштовували набіги Дніпром": спецпризначенець про операції ГУР в Енергодарі

Командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" Олександр "Лютий" розповів про перше завдання спецпідрозділу - це було десантування в Енергодарі.

Про деталі він повідомив в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

З його слів, ця операція тривала близько двох місяців – від початку вересня до кінця жовтня.

"Тоді було вже досить холодно, а це була висадка на човнах. Було складно. Детальний список завдань, які ми тоді виконували, розкривати не можу, але нам вдалось їх виконати. Там ми постійно – майже кожні два дні - влаштовували такі собі набіги Дніпром, щоб спровокувати росіян укріплювати саме ту ділянку. Це своєю чергою послужило на користь Херсонському напрямку", – сказав Олександр.

Раніше очільник ГУР Кирило Буданов повідомив, що українські спецпризначенці ГУР тричі намагалися звільнити окупований Енергодар та Запорізьку АЕС. За словами Буданова, попри невдачу операції, спецпризначенці отримали важливі навички, які потім використали при десантуванні на лівий берег Дніпра в Херсонській області та висадки в Криму.