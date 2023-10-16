"Устраивали набеги по Днепру": спецназовец об операциях ГУР в Энергодаре

Командир группы ПЗРК спецподразделения "Артан" Александр "Лютый" рассказал о первой задаче спецподразделения — это было десантирование в Энергодаре.

О деталях он сообщил в интервью изданию "РБК-Украина".

По его словам, эта операция длилась около двух месяцев – с начала сентября до конца октября.

"Тогда было уже достаточно холодно, а это была высадка на лодках. Было сложно. Подробный список задач, которые мы тогда выполняли, раскрывать не могу, но нам удалось их выполнить. Там мы постоянно — почти каждые два дня — устраивали такие набеги по Днепру, чтобы спровоцировать россиян укреплять именно этот участок. Это в свою очередь послужило в пользу Херсонскому направлению", – сказал Александр.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что украинские спецназовцы ГУР трижды пытались освободить оккупированный Энергодар и Запорожскую АЭС. По словам Буданова, несмотря на неудачу операции, спецназовцы получили важные навыки, которые затем использовали при десантировании на левый берег Днепра в Херсонской области и высадки в Крыму.