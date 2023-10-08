Спецназовцы трижды пытались освободить Энергодар и ЗАЭС – ГУР

По словам Буданова, несмотря на неудачу операции, спецназовцы получили важные навыки.

Украинские спецназовцы ГУР трижды пытались освободить оккупированный Энергодар и Запорожскую АЭС.

Об этом говорится в материале NV.

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По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, первая попытка была предпринята в августе 2022 года. Тогда украинский спецназ пересек тогда еще полноводное Каховское водохранилище в районе Энергодара на лодках.

Командир особого подразделения ГУР под позывным "Шаман", тогда участвовавший в операции, добавил, что целью операции было создание на левом берегу плацдарма для дальнейшего освобождения Энергодара и ЗАЭС.

Но военные не смогли укрепиться и были вынуждены отступить.

Затем бойцы ГУР еще дважды пытались высадиться на левом берегу. При третьей попытке россияне подогнали танки к самому берегу, из-за чего украинским военным снова не удалось закрепиться.

По словам Буданова, несмотря на неудачу операции, спецназовцы получили важные навыки, которые затем использовали при десантировании на левый берег Днепра в Херсонской области и высадки в Крыму.

Также руководитель ГУР уверен, что благодаря этим попыткам десантирования россияне так и не отважились подключить ЗАЭС к своей энергосистеме.

Ранее министр энергетики Галущенко заявил, что враг может создать условия для ядерного инцидента после деоккупации ЗАЭС.

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