Синоптики сообщили о сильных заморозках в Украине: когда и где будет холодно

В Украине, в частности, во Львове ожидаются сильные заморозки, до 0-2 °С 9 и 10 октября.

Об этом рассказали в пресс-службе Львовского гидрометцентра.

После ветреной и дождливой погоды 7-8 октября Львовщину ждут сильные заморозки и гололедица на дорогах.

"Погоду будет определять тыловая часть циклона с центром на севере Восточно-Европейской равнины и прохождение холодных атмосферных фронтов", — говорится в сообщении гидрометцентра.

Отметим также, что ветреность также сохранится.

Во Львове и области прогнозируют ветер 9-14 м/с, порывы будут достигать 15-20 м/с.

9 октября облачно с прояснениями. Ночью без осадков, а днем временами дождь. Ветер западный, 9-14 м/с. Температура ночью 1-6 ° С тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-4 °; а вот днем потеплеет гидрометцентр до 7 °С.

10 октября столбик термометра опустится до 1-6° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки 0-4°С, а днем – до 8-13°С тепла.

Напомним, что в Киеве 9 октября не будет осадков и ночью ожидается более теплая погода – до +4+6, а днем +8+10.

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