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На Совбезе ООН не приняли никакого решения по ситуации на Ближнем Востоке

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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На Совбезе ООН не приняли никакого решения по ситуации на Ближнем Востоке

Совбез ООН / Фото: Associated Press

В ООН заявили, что ситуация все еще остается нестабильной и очень опасной.

Участники экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке не договорились о принятии каких-либо действий и не приняли никакого решения.

Об этом информирует CNN.

"Я не хочу вдаваться в то, что на самом деле обсуждалось на брифинге, но есть большое количество стран, осудивших атаки ХАМАС. Они очевидно, не все (осуждают нападение), и я не очень хочу вдаваться в это. Я думаю, вы, вероятно,, сможете разгадать одно из них без моих слов", — заявил заместитель посла США в ООН Роберт Вуд.

Он отметил, что ситуация все еще остается нестабильной и очень опасной.

Буд добавил, что сейчас ООН работает над тем, чтобы попытаться предотвратить распространение конфликта в регионе: "Важно, чтобы мировое сообщество осудило, решительно осудило это неспровоцированное вторжение, террористические атаки и происходящие действия".

На вопрос о тяжелых условиях палестинцев, он ответил, что осуждает атаки на мирных жителей, в какой бы точке мира они не были бы убиты.

"ХАМАС следует осуждать, пока он не прекратит свою насильственную террористическую деятельность", – добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что командование миротворцев ООН приняло решение усилить патрулирование на границе между Ливаном и Израилем.

Кроме того, мы ранее информировали, что Израиль пригласил в США средства противовоздушной обороны и управляемые бомбы на фоне вторжения боевиков террористической группировки ХАМАС.

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Дата публикации
Просмотры
23
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