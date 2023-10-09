Оккупанты снова минуют поля на Запорожском направлении — ISW

Противник бросает все усилия, чтобы сдержать продвижение ВСУ.

Российские захватчики активизировали минные работы в районе Роботы и Вербового в Запорожской области, чтобы сковать Вооруженные силы Украины на этих участках фронта и не допустить продвижения в районы обеспечения оккупантов.

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Об этом говорится в отчете института изучения войны ( ISW ).

Источники сообщают, что российские захватчики приступили к повторному минированию ранее разминированных территорий на линии Роботине-Вербовое, чтобы "достигнуть тактической внезапности".

Кроме того, захватчики начали проводить тактические наступательные операции на нескольких участках фронта за пределами Запорожской области, чтобы растянуть силы украинских военных.

В свою очередь, пресс-секретарь Таврической группы войск ВСУ полковник Александр Штупун заявил, что россияне пытаются сковать украинские силы на Авдеевском и Марьинском направлениях, чтобы не дать возможности перебросить резервы в Запорожскую область.

Напомним, ранее сообщалось, что на протяжении последнего месяца украинские войска стабилизировали ситуацию в районе поселка Большая Новоселка Донецкой области.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинские военные имеют частичный успех севернее Копанов и Новопрокоповки в Запорожской области.

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