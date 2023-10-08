Министр обороны Умеров побывал на позициях ВСУ на востоке – фото

Министр обороны Украины Рустем Умеров приехал на позиции боевых бригад ВСУ на восточном направлении, чтобы проверить ход наступательных действий и вручить награды военным.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Так, Рустем Умеров с командой совершил рабочую поездку в оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица" и боевых подразделений, ведущих оборонительные и наступательные действия на восточном направлении.

Генерал-полковник Александр Сырский доложил министру обороны о работе на объединенном командном пункте, управлении действиями подразделений в составе группировки, а также оперативную обстановку на фронте в зоне ответственности "Хортицы", состав сил и средств противника, направления его возможных действий.

Рустем Умеров на позициях ВСУ на востоке

Рустем Умеров на позициях ВСУ на востоке

"Также, Рустем Умеров посетил боевые части — 24-ю отдельную механизированную бригаду им. короля Даниила, 92-ю отдельную штурмовую бригаду им. кошевого атамана Ивана Сирко, 93-ю отдельную механизированную бригаду "Холодный Яр", штурмовую бригаду, 5-ю отдельную штурмовую бригаду", — говорится в сообщении.

В основном командном пункте Бахмутского направления Рустем Умеров заслушал доклад командира, ознакомился с составом сил и средств наших подразделений, состоянием дел и действиями врага.

Во время визита в 93-ю отдельную механизированную бригаду "Холодный Яр", министр обороны остановился на особенностях применения беспилотных летательных аппаратов. Командир бригады полковник Павел Палиса поделился опытом поражения врага FPV дронами.

"Разработка новых технологий — один из приоритетов команды Министерства обороны. Это беспрецедентная война по использованию новейших видов вооружения. Должны быть сильнее, на шаг впереди нашего врага, масштабировать технологические решения и создать наши украинские технологии Победы. Работаем над этим", — отметил Рустем Умеров.

Кроме того, Рустем Умеров наградил лучших воинов государственными наградами и отличиями Министерства обороны, вручил наградное оружие, лично поблагодарил каждого и каждого, кто ежедневно охраняет покой украинцев.

Напомним, Рустему Умерову назначили заместителей – кто получил должность.

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