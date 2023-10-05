Умерову назначили заместителей: кто получил должность

Новому министру обороны Украины Рустему Умерову назначили заместителей.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук и сам Рустем Умеров.

Так, Кабмин назначил замминистра обороны:

Гаврилюка Ивана Юрьевича,

Гайдера Станислава Мечеславовича,

Клименкова Дмитрия Олеговича.

Умеров рассказал подробнее о каждом из новоназначенных должностных лиц. Так, Иван Гаврилюк является генерал-лейтенантом. В апреле-августе 2022 года был руководителем рабочей группы Украины в координационном центре по оказанию помощи в Германии, ранее – советник Командующего силами логистики Вооруженных Сил Украины и руководитель главного управления логистики – заместитель Начальника генерального штаба ВСУ.

По словам министра обороны, Гаврилюк будет заниматься развитием ВВТ Сил обороны, перепрофилированием украинского ОПК в номенклатуру НАТО и тесным сотрудничеством со странами-партнерами.

Дмитрий Клименков ранее работал коммерческим директором АО "Укртрансгаз". За время работы ему удалось более чем на 50% перевыполнить план по закачке газа в подземные хранилища и на 15% увеличить количество клиентов-нерезидентов, говорит Умеров. До этого Гайдер работал первым заместителем председателя ФГИУ, директором по инфраструктуре и логистике МАУ и руководителем крупных проектов в шведской компании Эриксон.

Он будет заниматься стандартизацией, систематизацией, контролем и цифровизацией закупок, созданием поэтапного алгоритма закупок и контроля, полноценным запуском Агентства нелетальных закупок.

Станислав Гайдера – руководитель цифровой трансформации Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). На предыдущей должности занимался стратегическим планированием Агентства по методологии целей и ключевых результатов (OKRs), где были перенастроены ключевые бизнес-процессы. Под его управлением запущен Антикоррупционный портал Украины, Реестр коррупционеров, Единый портал сообщений разоблачителей коррупции и т.д.

Главный приоритет во время его работы на новой должности, по словам Умерова, это развитие устойчивого и целостного института Министерства обороны, которое опирается на данные и обеспечивает прозрачность и подотчетность.

"Украинские воины должны быть обеспечены всем необходимым. Нулевая толерантность к коррупции и эффективность – важнейшие принципы работы Министерства обороны. Уверен, что новые члены команды реализуют поставленные цели", – добавил министр обороны.

Напомним, ранее министр обороны Украины Рустем Умеров представил трех новых своих заместителей вместо шести из команды Резникова, которые уволились на прошлой неделе. Так, Умеров получил заместителей по финансам, по вопросам социального развития и цифрового развития.

Читайте также: