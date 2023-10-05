Умєрову призначили заступників: хто отримав посаду

Новому міністру оборони України Рустему Умєрову призначили заступників.

Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук та сам Рустем Умєров.

Так, Кабмін призначив заступниками міністра оборони:

Гаврилюка Івана Юрійовича,

Гайдера Станіслава Мечеславовича,

Кліменкова Дмитра Олеговича.

Умєров розповів детальніше про кожного з новопризначених посадовців. Так, Іван Гаврилюк є генерал-лейтенантом. У квітні-серпні 2022 року був очільником робочої групи України в координаційному центрі по наданню допомоги у Німеччині, раніше – радник Командувача сил логістики Збройних Сил України та керівник головного управління логістики – заступник Начальника генерального штабу ЗСУ.

За словами міністра оборони, Гаврилюк займатиметься розвитком ОВТ Сил оборони, перепрофілюванням українського ОПК на номенклатуру НАТО та тісним співробітництвом з країнами партнерами.

Дмитро Кліменков раніше працював комерційним директором АТ “Укртрансгаз”. За час роботи йому вдалося на понад 50% перевиконати план з закачування газу до підземних сховищ та на 15% збільшити кількість клієнтів-нерезидентів, каже Умєров. До цього Гайдера працював першим заступником голови ФДМУ, директором з інфраструктури та логістики МАУ та керівником крупних проєктів в шведській компанії Еріксон.

Він займатиметься стандартизаціяєю, систематизацією, контролем та цифровізацією закупівель, створенням поетапного алгоритму закупівель та контролю, повноцінним запуском Агенції нелетальних закупівель.

Станіслав Гайдера – керівник цифрової трансформації Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). На попередній посаді займався стратегічним плануванням Агенції за методологією цілей та ключових результатів (OKRs) де було переналаштовано ключові бізнес-процеси. Під його управлінням запущено Антикорупційний портал України, Реєстр корупціонерів, Єдиний портал повідомлень викривачів корупції та ін.

Головний пріоритет під час його роботи на новій посаді, за слвоами Умєрова, це розбудова стійкої та цілісної інституції Міністерства оборони, яка спирається на дані та забезпечує прозорість і підзвітність.

"Українські воїни повинні бути забезпечені усім необхідним. Нульова толерантність до корупції та ефективність – найважливіші принципи роботи Міністерства оборони. Впевнений, що нові члени команди реалізують поставлені цілі", - додав міністр оборони.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Рустем Умєров представив трьох нових своїх заступників замість шести з команди Резнікова, які звільнилися минулого тижня. Так, Умєров отримав заступників з фінансів, з питань соціального розвитку та цифрового розвитку.

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