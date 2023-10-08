Синоптики повідомили про сильні заморозки в Україні: коли і де буде холодно

В Україні, зокрема у Львові очікуються сильні заморозки, до 0-2 °С 9 та 10 жовтня.

Про це розповіли у пресслужбі Львівського гідрометцентру.

Після вітряної та дощової погоди 7-8 жовтня на Львівщину чекають сильні заморозки та ожеледиця на дорогах.

"Погоду визначатиме тилова частина циклону з центром на півночі Східно-європейської рівнини та проходження холодних атмосферних фронтів", – йдеться у повідомленні гідрометцентру.

Зазначимо також, що вітряність також збережеться.

У Львові та області прогнозують вітер 9-14 м/с, пориви сягатимуть 15-20 м/с.

9 жовтня буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, а вдень часом піде дощ. Вітер західний, 9-14 м/с. Температура вночі 1-6 °С тепла, на поверхні грунту та місцями в повітрі заморозки 0-4°; а ось вдень потеплішає гідрометцентру до 7 °С.

10 жовтня стовпчик термометра опуститься до 1-6° тепла, на поверхні грунту та місцями в повітрі очікуються заморозки 0-4 °С, а вдень – до 8-13 °С тепла.

Нагадаємо, що у Києві 9 жовтня не буде опадів і вночі очікується більш тепла погода – до +4 +6, а вдень +8 +10.

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