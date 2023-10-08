Мокрий сніг та заморозки: прогноз погоди в Україні на 9 жовтня

В Україні зміниться погода. У понеділок, 9 жовтня, вночі очікується +1 +6, на поверхні ґрунту, а в Карпатах і в повітрі, заморозки від 0 до -5 градусів.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Денна температура – в середньому +6 +11, а на півдні – до +16.

Також вночі 9 жовтня на крайньому півдні, а вдень на Закарпатті та Прикарпатті, можливий невеликий дощ, у Карпатах – із мокрим снігом. На решті територій – без опадів.

Пориви вітру, окрім західних областей, можуть сягати 15-20 м/с.

Погода у Києві та області на 9 жовтня

У столиці та області у понеділок мінлива хмарність, без опадів, проте дошкулятиме поривчастий вітер до 15-20 м/с. У Києві вночі +4 +6, а вдень +8 +10.

По області вночі +1 +6, а на поверхні ґрунту заморозки 0 -5, вдень +6 +11.

Раніше синоптики повідомили, коли до України прийде похолодання. Про це читайте у нашій новині.