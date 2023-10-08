Побиття у військкоматі Тернополя: Офіс омбудсмен починає перевірку

Дмитро Лубінець починає перевірку через відео з побиттям мобілізованих у Тернополі.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про перевірку після того, як він побачив у Мережі кадри із побиттям у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки Тернополя.
Про це він написав у Telegram.
"За цим фактом розпочинаємо перевірку для того, щоб встановити обставини порушення прав людини", - йдеться у повідомленні.
Омбудсмен також закликав повідомляти про факти порушення прав військовослужбовців, резервістів та мобілізованих.
Нагадаємо, мер Тернополя Сергій Надал відреагував на побиття представниками місцевого військкомату чоловіка.
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