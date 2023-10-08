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Избиение в военкомате Тернополя: Офис омбудсмен начинает проверку

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
829
Время на прочтение
1 мин
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Избиение в военкомате Тернополя: Офис омбудсмен начинает проверку

Дмитрий Лубинец/X (Twitter)

Дмитрий Лубинец начинает проверку из-за видео с избиением мобилизованных в Тернополе.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о проверке после того, как увидел в Сети кадры с избиением в территориальном центре комплектования и социальной поддержки Тернополя.

Об этом он написал в Telegram.

"По этому факту приступаем к проверке для того, чтобы установить обстоятельства нарушения прав человека", — говорится в сообщении.

Омбудсмен также призвал сообщать о фактах нарушения прав военнослужащих, резервистов и мобилизованных.

Напомним, мэр Тернополя Сергей Надал отреагировал на избиение представителями местного военкомата мужчины.

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Дата публикации
Просмотры
829
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