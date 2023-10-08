Месси не спас: "Интер" Майами с Кривцовым потерял шансы на выход в плей-офф МЛС (видео)

"Интер" Майами аргентинского нападающего Лионеля Месси и защитника сборной Украины Сергея Кривцова потерпел поражение от "Цинциннати" в домашнем матче 33-го тура регулярного чемпионата МЛС – 0:1 .

Единственный гол гости забили во втором тайме. На 78-й минуте Серхио Бускетс потерял мяч на своей половине поля, после чего Альваро Барреаль удачно сыграл на добивании и принес гостям победу.

Кривцов вышел на поле в стартовом составе и провел весь матч. Месси появился на замену на 55-й минуте, однако результативными действиями не отличился.

Обзор матча

Таким образом, клуб Дэвида Бекхэма (33 очка) за два матча до завершения чемпионата занимает предпоследнее место в Восточной конференции и потерял математические шансы пробиться в плей-офф. "Цинциннати" (68 очков) возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.

В следующем матче "Интер Майами" 19 октября примет "Шарлотт", 22 октября "Цинциннати" сыграет с "Атлантой Юнайтед".

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