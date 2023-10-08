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Любить солодке: який улюблений десерт принцеси Уельської

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Любить солодке: який улюблений десерт принцеси Уельської

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська стежить за своєю формою, але не проти поласувати десертом.

Колишній королівський шефкухар Даррен Макгрейді якось розповів, що улюбленим десертом дружини принца Вільяма є пудинг із ірисками або як він ще називається липкий ірис пудинг.

Принцеса Уельська / © Getty Images
Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Це відомий британський десерт, що складається із вологого бісквіту на основі фініків, повністю покритого соусом з іриски. Зазвичай його подають із ванільним кремом або ванільним морозивом. Цей сучасний класичний англійський делікатес відомий як липкий пудинг в Австралії та Новій Зеландії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про улюблені ласощі до чаю короля Чарльза III.

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Дата публікації
Перегляди
52
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