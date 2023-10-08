Мокрый снег и заморозки: прогноз погоды в Украине на 9 октября

В Украине изменится погода. В понедельник, 9 октября, ночью ожидается +1+6, на поверхности почвы, а в Карпатах и в воздухе заморозки от 0 до -5 градусов.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Дневная температура – в среднем +6+11, а на юге – до +16.

Также ночью 9 октября на крайнем юге, а днем в Закарпатье и Прикарпатье возможен небольшой дождь, в Карпатах – с мокрым снегом. На остальных территориях без осадков.

Порывы ветра, кроме западных областей, могут достигать 15-20 м/с.

Погода в Киеве и области на 9 октября

В столице и области в понедельник переменная облачность, без осадков, однако будет донимать порывистый ветер до 15-20 м/с. В Киеве ночью +4+6, а днем +8+10.

По области ночью +1+6, а на поверхности почвы заморозки 0 -5, днем +6+11.

Ранее синоптики сообщили, когда в Украину придет похолодание. Об этом читайте в нашей новости.