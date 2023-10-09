Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в Секторе Газы (видео)

Авиация Израиля продолжает наносить удары по объектам террористической группировки ХАМАС на территории Сектора Газы.

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Об этом информирует Times of Israel.

В сообщении указывается, что источники издания в ВВС Израиля сообщили, что за последние несколько часов были нанесены удары по командным пунктам, а также зданиям, где проживают боевики ХАМАС.

Кроме того, авиация Израиля нанесла удар по объектам, используемым для разведки ХАМАС, а также командный центр военно-морских сил боевиков.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран в течение нескольких недель помогал боевикам террористической группировки ХАМАС готовить атаку на Израиль.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент США Джо Байден объявит о новой военной помощи Израилю из-за нападения на страну палестинского исламского движения ХАМАС.

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