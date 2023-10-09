Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в Секторе Газы (видео)

ВВС Израиля проводят операцию по уничтожению военного потенциала ХАМАС,
Авиация Израиля продолжает наносить удары по объектам террористической группировки ХАМАС на территории Сектора Газы.
Об этом информирует Times of Israel.
В сообщении указывается, что источники издания в ВВС Израиля сообщили, что за последние несколько часов были нанесены удары по командным пунктам, а также зданиям, где проживают боевики ХАМАС.
Кроме того, авиация Израиля нанесла удар по объектам, используемым для разведки ХАМАС, а также командный центр военно-морских сил боевиков.
Напомним, ранее сообщалось, что Иран в течение нескольких недель помогал боевикам террористической группировки ХАМАС готовить атаку на Израиль.
Кроме того, мы ранее информировали, что президент США Джо Байден объявит о новой военной помощи Израилю из-за нападения на страну палестинского исламского движения ХАМАС.
Читайте также:
- Сын Трампа заявил, что через два дня войны в Израиле увидел больше видео, чем из Украины
- ХАМАС держит в плену более 100 израильтян: среди них могут быть маленькие дети (видео)
- Израиль готовит эвакуацию населения на границе с Ливаном