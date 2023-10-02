Синоптик рассказала, когда в Украину придут первые заморозки

В октябре в Украине ощутимо похолодает. Кроме того, не исключены первые заморозки уже совсем скоро – со следующей недели, 9 октября.

Об этом сообщила синоптик Наталии Диденко.

По ее словам, есть вероятность первых заморозков в Украине в ночь на 9 октября в северных, восточных областях и в большинстве центральных областях.

"Сразу хочу сказать, что, по предварительным прогнозам (предыдущим!!) в ночь на 9 октября (это на следующий понедельник), есть вероятность заморозков в северных, восточных областях и в большинстве центральных", — написала Диденко.

Между тем, завтра, 3 октября, в Украине будет преобладать сухая, даже солнечная, погода из-за антициклона Sonja. Будет достаточно тепло, в течение дня температура воздуха в среднем составит +17+23 градуса. Ночью холоднее, +6+11 градусов. В Киеве во вторник будет сухо, около +20 градусов.

Как сообщалось, синоптики ошарашили новым прогнозом на октябрь. Так, октябрь 2023 года в Украине начнется резким похолоданием, после которого уже не стоит ждать бабьего лета.

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