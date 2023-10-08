Спецпризначенці тричі намагалися звільнити Енергодар і ЗАЕС – ГУР

Українські спецпризначенці ГУР тричі намагалися звільнити окупований Енергодар та Запорізьку АЕС.

Про це йдеться у матеріалі NV.

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За словами керівника ГУР Кирила Буданова, перша спроба була зроблена в серпні 2022 року. Тоді український спецназ перетнув тоді ще повноводне Каховське водосховище в районі Енергодара на човнах.

Командир особливого підрозділу ГУР під позивним "Шаман", який тоді брав участь в операції, додав, що метою операції було створення на лівому березі плацдарму для подальшого звільнення Енергодара і ЗАЕС.

Але військові не змогли закріпитися і були змушені відступити.

Потім бійці ГУР ще двічі намагалися висадитись на лівому березі. Під час третьої спроби росіяни підігнали танки до самого берега, через що українським військовим знову не вдалося закріпитися.

За словами Буданова, попри невдачу операції, спецпризначенці отримали важливі навички, які потім використали при десантуванні на лівий берег Дніпра в Херсонській області та висадки в Криму.

Також керівник ГУР певен, що завдяки цим спробам десантування росіяни так і не наважилися підключити ЗАЕС до своєї енергосистеми.

Раніше міністр енергетики Галущенко заявив, що ворог може створити умови для ядерного інциденту після деокупації ЗАЕС.

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