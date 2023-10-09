Генштаб сообщил о боях на основных направлениях фронта

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки произошло 37 боевых столкновений. В общем, враг нанес 6 авиационных ударов, совершил 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня позиций наших войск и гражданских объектов нашего государства.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении наши защитники отразили 3 атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 4 атаки врага в районе Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении наши защитники отбили атаки врага к северу от Богдановки, Клищиевки и Андреевки.

На Авдеевском и Марьинском направлениях враг совершил около 15 неудачных атак в районах Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не совершал.

На Запорожском направлении наши защитники отбили атаку врага в районе севернее Новопрокоповки Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, имеют частичный успех в районах западнее Вербового Запорожской области. Также украинские воины ведут наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, имеют частичный успех в районах Клещиевки и Андреевки. Наши защитники наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, закрепляются на занятых рубежах и истощают врага.

На Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают составы и успешно поражают тылы противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

Подразделения ракетных войск поразили 3 артиллерийских средства, 2 радиолокационные станции, 2 района сосредоточения личного состава и 2 состава боеприпасов противника.

Ранее стало известно, что украинские военные продвинулись к северу от Копаней и Новопрокоповки на Таврическом направлении. Больше об успехах ВСУ читайте в новости.

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