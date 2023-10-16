Погода в Україні на тиждень: синоптики кажуть про дощі та сніг

Синоптики акцентують увагу на тому, що похолодання є нормальним явищем для цієї пори року.

В Україні новий робочий тиждень розпочинається похолоданням та дощами, подекуди навіть пройде мокрий сніг.

Про це в інтерв’ю NV розповіла синоптикиня Наталія Голеня.

За її словами, вже з понеділка буде зниження температури повітря - в цілому, похолодання є нормальним для цієї пори року.

“Максимальні температури будуть десь у межах 6-12, на півдні - до 15 градусів. Так, ми повернемося ближче до осені, але температурний фон буде близький до норми, як на цю пору. Вдень температура близько 10 здебільшого, вночі - 1−6, 2−7 тепла. Але не слід розслаблятися, оскільки погода готує нам ще подальше зниження, і за сьогоднішніми розрахунками воно швидше буде десь на 20−22 жовтня, знову ж з півночі зайде холодне повітря арктичного походження і ще буде зниження температури. Вночі вже до плюс-мінусів, тобто +3−3 градуси, а денна температура також буде 1−7 тепла, хіба що на півдні до 10", - зазначила синоптикиня.

Вона також додала, що сьогодні, в понеділок, над нашою державою проходитиме атмосферний фронт, який може принести з собою дощі.

Водночас 17−18 жовтня північ, схід, центр України чекає нова порція прохолоднішого повітря, також можна очікувати на дощі. 20−21 жовтня атмосферний фронт зумовить дощі, а, можливо, вище 21−22 в північних, центральних і східних областях місцями і з мокрим снігом.

"Але не можна сказати, що це аномалія, вже остання декада жовтня, це майже звичайне явище, досить часу, що в Україні ми вже очікуємо на сніг. А на високогір'ї Карпат сніг може бути набагато раніше", - підкреслила синоптикиня.

Нагадаємо, що після короткого похолодання, яке почалося на початку жовтня, до України навідається “бабине літо”. Але, на жаль, триватиме воно недовго — всього 3-4 дні.