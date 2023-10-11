"Бабине літо" попереду: як довго триватиме останнє потепління

Цього року літня погода протрималася в Україні упродовж цілого вересня, але “бабине літо” буде недовгим.

Після короткого похолодання, яке почалося на початку жовтня, до України навідається “бабине літо”. Але, на жаль, триватиме воно недовго — всього 3-4 дні.

Про це повідомила заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня у коментарі Українському радіо.

За її словами, цього року у вересні ще тривало літо, оскільки середньодобова температура була 15 градусів і вище. Осінь прийшла лише 1-2 жовтня, коли середньодобова температура стала нижчою від цих показників.

“У вересні осінь ми відчували тільки зранку, коли було прохолодно. Вдень же, коли було 20-25, а подекуди й до 30 градусів, ми мали літо", – зауважила метеорологиня.

Так зване “бабине літо” триватиме в Україні до 15 жовтня.

"До 15 жовтня ми матимемо температурні показники від 18 до 22-23 градусів вдень. Нічна температура також 5-10 градусів, подекуди – до 12", - спрогнозувала Наталія Голеня.

Потім, зазначила вона, із північного заходу, через Балтію та країни Скандинавії, до нас завітає прохолода.

“Знову пройдуть дощі, переважно невеликі, та відбудеться зниження температури. Не кардинально, проте до норми жовтня – 10-15 градусів", - сказала фахівець.

За попередніми розрахунками, після 20 жовтня нічна температура буде нижчою 0 градусів, а денна – 5-8 тепла.

"Проте сьогоднішній розрахунок може бути зовсім інший, бо те, що за межами 5-7 днів, може змінюватися кардинально", – зазначила Голеня.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, у четвер, 12 жовтня, в Україні трошки потеплішає. Втім, у кількох областях можливі невеликі опади, а вночі будуть заморозки.

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