"Бабье лето" впереди: как долго продлится последнее потепление

В этом году летняя погода продержалась в Украине в течение целого сентября, но "бабье лето" будет недолгим.

После короткого похолодания, которое началось в начале октября, Украину посетит "бабье лето". Но, к сожалению, продлится оно недолго – всего 3-4 дня.

Об этом сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в комментарии Украинскому радио.

По ее словам, в сентябре этого года еще продолжалось лето, поскольку среднесуточная температура была 15 градусов и выше. Осень пришла только 1-2 октября, когда среднесуточная температура стала ниже этих показателей.

“В сентябре осень мы чувствовали только утром, когда было прохладно. Днем же, когда было 20-25, а кое-где и до 30 градусов, у нас было лето", — отметила метеорологиня.

Так называемое "бабье лето" продлится в Украине до 15 октября.

"До 15 октября мы будем иметь температурные показатели от 18 до 22-23 градусов днем. Ночная температура также 5-10 градусов, кое-где до 12", — спрогнозировала Наталья Голеня.

Затем, отметила она, с северо-запада, через Балтию и страны Скандинавии, к нам придет прохлада.

“Снова пройдут дожди, преимущественно небольшие, и произойдет понижение температуры. Не кардинально, но до нормы октября – 10-15 градусов", — сказала специалист.

По предварительным расчетам, после 20 октября ночная температура будет ниже 0 градусов, а дневная – 5-8 тепла.

"Однако сегодняшний расчет может быть совсем другой, потому что то, что за пределами 5-7 дней, может изменяться кардинально", — отметила Голеня.

Напомним, по прогнозу синоптиков, в четверг, 12 октября, в Украине немного потеплеет. Впрочем, в нескольких областях возможны небольшие осадки, а ночью будут заморозки.

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