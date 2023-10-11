Новітня система ППО: у чому переваги Terrahawk Paladin, яку Україні передасть Велика Британія

Невдовзі Україна отримає антидронові мобільні системи малої дальності Terrahawk Paladin. Комплекс, що розроблений і виготовлений британською MSI Defence Systems, призначений для ефективного захисту військових та критичних інфраструктурних об'єктів від широкого спектра БПЛА-загроз.

Про це повідомляє Military Media Center.

Що відомо про ППО

Як пояснюють фахівці, система виконана у вигляді мобільної платформи, яка може доставлятися до точки розгортання на вантажівці, що відповідає стандарту НАТО Demountable Rack Offload and Pickup System. Головним озброєнням установки є 30-мм автоматична гармата Mk44 Bushmaster II, оснащена системою подвійного живлення, що дає змогу використовувати два різні типи боєприпасів, в тому числі з програмованим підривом. Terrahawk здатен знищувати цілі на дальності до 2 км.

"Комплекс оснащується РЛС з активними фазованими антенними решітками, що дозволяє вести спостереження за цілями на 360 градусів. Керування системою здійснюється за допомогою виносних пультів", – зауважується у повідомленні.

До складу системи також входять оптико-прицільна станція SATOS з денними та тепловізійними камерами, що допомагають виявляти потенційні загрози у несприятливих ситуаціях або вночі.

У чому ключові переваги:

Система керування вогнем комплексом забезпечує відстеження цілі за допомогою штучного інтелекту. Вона вираховує не тільки балістичну компенсацію, а й має покращуваний алгоритм розпізнавання цілей, розроблений польською компанією Advanced Protection Systems;

Може відстежувати кілька цілей одночасно, повідомляючи точне тривимірне розташування об'єкта в режимі реального часу. Завдяки машинному навчанню ШІ Terrahawk класифікує літальні об’єкти, і, таким чином, розрізняє БПЛА і птахів;

Незалежно від того, чи розгортатиметься Terrahawk Paladin як одиночна система або як частина ешелонованої оборони, вона забезпечуватиме значні тактичні та стратегічні переваги в порівнянні зі стаціонарними системами ППО.

Нагадаємо, певна кількість цих найсучасніших систем Terrahawk Paladin буде передана Україні в межах чергового пакету військової допомоги від Великої Британії. Його анонсували сьогодні, 11 жовтня.

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