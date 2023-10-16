Штурм Бахмута: у ГУР розповіли про бій елітних спецпідрозділів України і РФ

Командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" Олександр "Лютий" називає Бахмут – найгарячішою точкою бойових дій. Туди спецпризначенці ГУР заїхали приблизно в грудні.

Про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, на той момент це була найгарячіша ділянка. Бахмут обстрілювався зі всіх сторін, постійно прилітали міни, арта. Спецпризначенці ГУР відповідали за штурми – кварталів чи окопів і мали допомогти укріпити позиції ЗСУ.

"Там було дуже важко. Ми з перших днів відразу заїхали на контактні позиції. Ми мали насамперед укріпити існуючі позиції ЗСУ, а також просуватися. Фактично вся штурмова діяльність мала бути за нами. Тобто ми проводимо зачистку кварталу за кварталом, далі підтягується укріплення від ЗСУ разом з нашими, які можуть надати підтримку, якщо ми застрягли і не можемо просуватися далі. Це все було за підтримки і ЗСУ, і артилерійських підрозділів, і ССО", – каже Олександр.

Як розповів "Лютий", зрештою ворогу вдавалось продавлювати позиції ЗСУ. Проте, це була далеко не заслуга "вагнерівців", як тоді було прийнято вважати. Там воював спеціальний бойовий підрозділ ГРУ РФ.

"Вони прибули до Бахмута у першій половині січня. Вогневий контакт у нас був на відстані 5-10 метрів. Грубо кажучи, вони від нас сиділи через забор. Це був найближчий контакт з ворогом у моєму досвіді. Наша арта нас всіляко підтримувала, але у противника була кількісна перевага, міни просто сипались градом одна за іншою", – згадує Олександр.

За його словами, це чи не найсильніше угруповання в російській армії. Підрозділ ГРУ РФ у Бахмуті налічував кілька сотень людей. Вони різко виділялись на тлі інших "мобіків".

"Головним чином це саме вони і продавлювали наші позиції у Бахмуті. У них, як і у нас, не було жодних розпізнавальних знаків чи документів при собі. Але вони контрастували на тлі інших. У разі відступу з позицій вони відразу намагались забирати і своїх поранених, і "200-х". Там же були і "вагнерівці". Але ти знав, що від них очікувати. Але от коли підключились ГРУ, то було складно, оскільки вони показали ще більшу результативність, ніж професійні "Вагнера", – розповів спецпризначенець ГРУ.

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