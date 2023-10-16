Путін висловився про контрнаступ і втрати України: насмішив заявою

Російський диктатора Володимир Путін висловився про контрнаступ Збройних сил України. Він каже, що “результатів він поки не дав”.

Про це він розповів в ефірі Центрального телебачення Китая.

“З 4 червня продовжується контрнаступ. Поки результатів немає, є лише величезні втрати - у співвідношенні приблизно один до восьми”, - сказав російський диктатор.

Що цікаво, обличчя Путіна в момент відповіді на питання журналіста очевидно каже про те, що він або не володіє ніякою точною інформацією, або буквально бреше.

Нагадаємо, що Путін змінив риторику про провальний наступ росіян на Авдіївку. Росіяни в інформаційному просторі зменшують очікування з приводу просування загарбників на фронті в Україні.