“Небезпечна ілюзія”: експерт спрогнозував тривалість війни в Україні

Війна в Україні не завершиться однією блискавичною військовою операцією, але спрогнозувати її тривалість неможливо, оскільки завжди трапляються “чорні лебеді” на кшталт подій в Ізраїлі.

Таку думку висловив координатор міжнародних проєктів Центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник в інтерв'ю obozrevatel.

За його словами, очевидно, що майже немає шансів на те, що війна буде закінчена у 2023 році, водночас багато хто прогнозує інтенсивні військові дії 2024 року.

“Це прогнози і сценарії, які будуються виходячи з тих даних, які є на сьогодні. Апріорі не можна врахувати те, що називають "чорними лебедями". Наприклад, хто реально міг прогнозувати події, які відбудуться в Ізраїлі. Всі тренди, які можна прорахувати з певним ступенем імовірності, іноді завертаються в інший бік і все змінюється дуже динамічно”, - зауважив експерт.

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Водночас Олексій Мельник відзначив цінність прогнозів про довготривалий характер війни.

“Вони налаштовують як політиків, так і суспільство на те, що нам треба готуватися до тривалого протистояння. Це дозволяє нам краще підготуватися до цього морально і матеріально. Якщо ж раптом будуть сприятливі несподівані зміни, це буде лише на користь”, - наголосив він.

Також Мельник відзначив, що є розуміння того, що цей конфлікт не вдасться завершити однією блискавичною операцією.

“Потрібно працювати, нарощувати зусилля зовнішньої підтримки. Мабуть, також критично важливо, щоб українське суспільство усвідомлювало, що той уявний спокій, мир, який спостерігається, приміром, в Києві майже місяць – все це небезпечна ілюзія для тих, хто думає, що вже можна переходити до мирного життя”, - резюмував військовий експерт.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов зробив свій прогноз, коли закінчиться війна в Україні і пояснив, до чого тут США.

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