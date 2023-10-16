В Мелитополе в районе военных баз окупантов прозвучали взрывы

По словам местных, взрывы раздавались на юге города – со стороны Молочного лимана.

Днем в понедельник, 16 октября, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздались взрывы.

Об этом сообщил глава Мелитополя Иван Федоров в телеграмм-канале.

По его словам, жители города и окрестных поселков рассказали о взрывах, раздававшихся на юге города — со стороны Молочного лимана.

По данным украинского мэра, взрывы были слышны там, где захватчики обустроили военные базы и полигоны для обучения.

Какие последствия "бавовны" — пока неизвестно.

Напомним, за Авдеевку идут ожесточенные бои. Россия постоянно подбрасывает новые бригады.

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