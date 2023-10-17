Как планируется освобождение Мелитополя: Иван Федоров раскрыл детали

Самое важное – это своевременно проинформировать людей, находящихся во временной оккупации, как им поступать.

Мэр оккупированного ныне Мелитополя Иван Федоров сообщил, как планируется освобождение города.

Об этом Федоров рассказал в интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+".

"Я лично за здания не переживаю, я переживаю за людей. Поэтому единственное, что мы должны сделать – это вовремя проинформировать наших людей, кто находится во временной оккупации, как им действовать. Все остальное – здания, инфраструктуру – мы точно все восстановим. Это же вопрос сугубо времени и денег", — отметил он.

Федоров подчеркнул, что есть позиция украинской власти: за последние полтора года мы всем рекомендуем уехать.

"Что касается подготовить погреба, подготовить павербанки, запастись водой, лекарствами — мы также регулярно говорим нашим жителям, что они должны быть к этому готовы. Приблизительно раз в несколько месяцев мы напоминаем об этом... Но ведь это точно не вопрос, есть ли сегодня прямая коммуникация "готовьтесь завтра к освобождению". Такой коммуникации точно нет", — подытожил он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео " ЕСЛИ ВАМ НЕ ПРОВИДУТ ВАШУ СВОБОДУ? Наталья Мосейчук — Иван Федоров ".

Напомним, что Мелитополь был полностью оккупирован в первые дни полномасштабного вторжения. Россияне и коллаборанты сделали его так называемым "административным центром" оккупированной части Запорожской области.

Читайте также: