Первый день оккупации Мелитополя: куда подевались силовики, армия и какие настроения были у горожан.

Мэр Мелитополя Иван Федоров описал первый день полномасштабной войны в городе.

Мэр оккупированного ныне Мелитополя Иван Федоров рассказал, что именно в городе происходило первый день полномасштабной войны.

Об этом Федоров рассказал в интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+".

По словам мэра, 24 февраля 2022 года у его команды началось примерно в 5 утра, когда первые ракетные обстрелы начались в городе. Приблизительно в 5:30 состоялось первое совещание вместе с силовыми структурами. Приблизительно в 7:30 уже весь исполнительный комитет Мелитопольского городского совета был на работе.

"Россияне, видимо, тогда начинали движение на Чонгарском перешейке, к Чонгарскому перешейку примерно 100 километров. В 15:00, в 15:30 они были на границе города Мелитополь. В 16:30, в 17 они въехали в город, первая российская бронированная машина въехала в город напрямую.

9 часов у нас было. В течение 9 часов делали несколько вещей. Первое – мы должны были выдать всем военные билеты, мы должны всем выдать на руки документы. Конечно, мы должны были уничтожить все документы, которые могли добраться врагу", – рассказывает Федоров.

О действиях силовиков

"Сотрудники СБУ, сотрудники прокуратуры в 9, 10 утра были у меня в кабинете и мы обсуждали план действий. В 10 утра они были на территории города Мелитополь, а затем отдельные подразделения начали получать команды по выезду, эвакуации из города", – говорит мэр Мелитополя.

Федоров пояснил, что сотрудники прокуратуры и СБУ были эвакуированы, потому что были точно не способны защищаться против вооруженных людей.

"В том количестве они не способны сделать то, что все ожидают, что кто-то будет защищать... Это невозможно. Поэтому примерно в 2 часа последняя воинская часть, я получил звонок от руководителя воинской части, покинула город", — объяснил он. .

Об атмосфере в городе

По словам Федорова, в Мелитополе не было какой-то безумной паники.

"Все замерли, все ожидали, что будет проясняться. Конечно, большое количество наших жителей приняли решение, что женщины и дети должны уехать из города. Было ли это массовым? По-моему, нет", — сказал глава Мелитополя.

▶ На YouTube-канале можно просмотреть по этой ссылке видео:

ЕСЛИ ВАМ НЕ ПРОСТЯТ ВАШУ СВОБОДУ? Наталья Мосейчук – Иван Федоров