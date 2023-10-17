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Помогите собрать на срочную операцию для Павлика

Помогите собрать на срочную операцию для Павлика

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Помогите собрать на срочную операцию для Павлика

Помогите собрать на срочную операцию для Павлика

Ребенок страдает из-за врожденного порока, который пытались исправить уже 6 операции, но ни один не дал еще положительного результата.

Ранее редакция tsn.ua рассказывала о родившихся в мае 2018 года братьях-близнецах Паше и Даниле. Мальчики появились на свет преждевременно, на 31 неделе, и потому даже не смогли самостоятельно сделать свои первые вдохи. Почти 2 месяца братья боролись за свою жизнь, их спасли, но ситуация не прошла бесследно, так что детям нужны постоянные реабилитации.

Но у Павлика есть еще одна проблема, из-за которой за последние два года он перенес 6 операций по урологии. “У него от рождения порок, несформированный уретра, это называется гипосподией. Порок состоит в том, что дырочка, из которой писают, расположена на стволе члена, а не на головке. Чтобы это исправить, мы делали операцию и в родном городе Харьков, потом переехали с началом вторжения. На западной Украине сделали 4 операции, но все безрезультатно", — рассказывает мама мальчиков.

Проведенные операции привели к осложнениям, а сформированные ходы уретры срослись. По возвращении в Харьков ребенку нашли клинику, которая готова исправить все недостатки, которые были допущены до этого.

“По счету операция стоит 32 тыс, у меня нет таких средств, у детей есть ряд заболеваний, постоянные реабилитации и операция, наши возможности уже исчерпаны. В начале войны осталась без работы”, – рассказывает мама мальчика.

Операция нужна немедленно, а денег у мамы нет ни на оплату лечения, ни на дальнейший уход. Ребенок уже нестерпимо страдает и откладывать операцию нельзя. Мама умоляет помочь ей собрать средства.

Реквизиты для помощи:

Монобанк

4441 1144 5615 6742 Дядик Анна Александровна

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Дата публикации
Просмотры
990
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