Убийство полувековой давности: в Германии будут судить экс-офицера "Штази"

Подозреваемому к моменту совершения преступления был 31 год.

Немецкая прокуратура 12 октября объявила обвинение бывшему сотруднику "Штази" — тайной полиции Немецкой Демократической Республики (ГДР) — за убийство гражданина Польши на пограничном переходе в Берлине в 1974 году.

Об этом пишет Associated Press.

Обвинительный акт в отношении 79-летнего мужчины, имя которого традиционно не разглашается, получил земельный суд Берлина. В нем говорится о событиях 29 марта 1974 года.

Отмечается, что 38-летний поляк якобы пронес фальшивую бомбу в польское посольство, чтобы добиться беспрепятственного выезда в Западный Берлин.

"Штази" якобы оформила поддельное разрешение на выезд мужа, дала ему выездные документы и сопровождала пограничный переход на железнодорожной станции Фридрихштрассе в Восточном Берлине.

Подозреваемый, которому на момент совершения преступления был 31 год, получил поручение обезвредить поляка и выстрелил ему в спину после того, как он прошел последний контрольно-пропускной пункт, утверждается в обвинительном акте.

Как известно, Берлин с 1961 года был разделен стеной на западную часть, принадлежавшую Федеративной Республике Германия (ФРГ), и находящуюся в составе ГДР восточную на фоне обострения отношений между Советским Союзом и США.

Переход через стену был строго ограничен, и те жители ГДР, которые хотели попасть в Западную Германию, использовали нелегальные окольные пути, вплоть до подземных тоннелей. По меньшей мере, 140 человек погибли, пытаясь попасть в ФРГ. Кладку снесли 9 ноября 1989 года, что стало ключевым моментом в распаде коммунизма в Европе.

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