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В Мелитополе оккупанты проверяют на улицах мужчин

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
642
Время на прочтение
1 мин
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В Мелитополе оккупанты проверяют на улицах мужчин

Мелитополь. / Фото: Associated Press

В городе стало больше патрулей.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области увеличилось количество патрулей российских оккупантов. Они проверяют мужчин.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"В Мелитополе увеличилось количество патрулей. К запугиванию местного населения присоединились еще и "ополченцы", которые ходят по паркам и центральным улицам", — указал он.

Отмечается, что оккупанты особое внимание уделяют мужчинам. Захватчики останавливают людей на улицах, проверяют документы, пересматривают переписку и фотографии в телефонах.

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Дата публикации
Просмотры
642
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