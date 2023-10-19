В Мелитополе оккупанты проверяют на улицах мужчин

В городе стало больше патрулей.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области увеличилось количество патрулей российских оккупантов. Они проверяют мужчин.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"В Мелитополе увеличилось количество патрулей. К запугиванию местного населения присоединились еще и "ополченцы", которые ходят по паркам и центральным улицам", — указал он.

Отмечается, что оккупанты особое внимание уделяют мужчинам. Захватчики останавливают людей на улицах, проверяют документы, пересматривают переписку и фотографии в телефонах.