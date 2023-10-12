Росіяни виводять деякі підрозділи з Токмака: деталі

Загарбники усвідомлюють, що українські військові наближаються, і це є найбільшим страхом ворога.

Так, російські окупанти частково виводять свої підрозділи з Токмака до інших окупованих міст Запорізької області. Це відбувається через просування ЗСУ на запорізькому напрямку.

Про це сказав голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє "Радіо Свобода".

Що відомо

Як наголосив мер, щодня наші військові просуваються крок за кроком на запорізькому напрямку в бік Мелітополя. При цьому простежується цікава тенденція у ворога.

"Перш за все, сьогодні ми вже можемо підтверджувати інформацію, що ворог вивіз деякі свої підрозділи з Токмака, Молочанська. Наприклад, з Токмацького нелегального "виконкому" вивезли майже половину співробітників, може навіть більше", – стверджує очільник Мелітополя.

Крім того, евакуювали деякі освітні заклади, підрозділи ФСБ та родичів окупантів. На жаль, поки що вони перевозять їх до тимчасово окупованого Мелітополя.

"Але я впевнений, що це точно ненадовго", – акцентував Федоров.

Раніше зазначалося, що окупанти продовжують будувати та посилювати додаткові оборонні укріплення. Це чітко фіксується поблизу міста Токмак.

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